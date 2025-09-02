Зміна пріоритетів: ворог переміщує елітні підрозділи

Російське військове командування перекинуло на Донецьку область підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ із Сумщини та Херсонщини. Метою, ймовірно, є посилення наступу для захоплення решти території Донеччини. Аналітики ISW зазначають, що сили РФ концентруються у районах Добропілля, Покровська та Костянтинівки.

Деталі передислокації

- З Курської області на Покровський напрямок перекинуто частини 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

- 30 серпня зафіксовано пересування 40-ї та 155-ї бригад морпіхів і 177-го полку Каспійської флотилії.

- Біля Донецької області з’явилися частини 11-ї десантно-штурмової бригади та 76-ї дивізії ПДВ.

-З Херсонщини до району Бахмута перекинуто 70-й мотострілецький полк (42-га дивізія, 58-ма армія Південного ВО), ймовірно для атак у напрямку Костянтинівки або Сіверська.

Аналітики зауважують, що передислокації свідчать про те, що російський наступ восени 2025 року зосереджений на Донеччині, а Сумська область втратила пріоритет для РФ. Ворог намагається обійти Покровськ, просунутися до Добропілля та прорвати західний фортифікаційний пояс, проте досі зустрічає серйозний опір українських сил.

За оцінкою ISW, спроби Росії просунутися повторюють сценарій осені 2024 року, коли ворог також фокусувався на Покровському напрямку, демонструючи повільний темп наступу та великі втрати у живій силі та техніці.

Як повідомляло раніше ForUa, за минулу добу українські захисники зафіксували 172 бойові зіткнення з російськими загарбниками.