Найгарячіші напрямки фронту назвали в Генштабі

За минулу добу українські захисники зафіксували 172 бойові зіткнення з російськими загарбниками.

Росія завдала 64 авіаудари, скинувши 120 керованих бомб, а також здійснила 4918 обстрілів, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню. Для атак було залучено 5462 дрони-камікадзе. Основні удари були по районах Хлібороба (Сумська область), Білогір’я та Новоселівки (Запорізька область), повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українська артилерія та авіація уразили райони зосередження особового складу, озброєння та техніки ворога, знищивши три артилерійські засоби РФ.

Найгарячіші напрямки:

Покровський – 46 штурмових дій росіян відбито; активні бої у Володимирівці, Заповідному, Новоекономічному, Миролюбівці та інших населених пунктах.

Новопавлівський – 24 атаки ворога відбито у районах Зеленого Гаю, Толстого, Піддубного, Мирного, Перебудови та інших.

Інші напрямки:

Куп’янський – 14 атак; Сили оборони успішно відбивали штурми у Куп’янську, Петропавлівці та Степовій Новоселівці.

Лиманський – 20 атак ворога, що намагався прорвати оборону у Колодязях, Зарічному та біля Карпівки, Шандриголового, Ямполя, Дронівки і Серебрянки.

Сіверський – 11 атак зупинено біля Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

Краматорський – 7 атак у районі Часового Яру, Міньківки, Миколаївки і Ступочок.

Торецький – 8 атак у Щербинівці та напрямках Плещіївки, Неліпівки, Русиного Яру і Полтавки.

Придніпровський – 3 атаки відбиті.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано, на Оріхівському – 1 атака, Волинський і Поліський напрямки без ознак наступальних угруповань ворога.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти здійснюють наступальні операції на Сумському, Куп’янському, Покровському, Запорізькому та інших напрямках, проте значного просування не досягли.