Фіцо зустрінеться з Путіним та з Зеленським

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на сході країни в п’ятницю, 5 вересня. Про це Фіцо повідомив у Facebook.
Перед цим Фіцо проведе двосторонні переговори із президентом РФ Володимиром Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Прем’єр-міністр Словаччини – єдиний лідер Євросоюзу, що присутній на параді у Китаї.
Фіцо також один з небагатьох лідерів країн ЄС, хто відвідував Росію після початку повномасштабного вторгнення.
Словаччина та Угорщина неодноразово заявляла про призупинення поставок в країну російського палива нафтопроводом Дружба через українські атаки.
Обидві країни попросили Єврокомісію забезпечити їм енергетичну безпеку.
ForUA нагадує, у січні Фіцо в черговий раз розкритикував Зеленського і назвав президента України “ворогом” Словаччини.
– Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо (припинення транзиту російського газу, – Ред.). Я не люблю його, тому що він завдає шкоди Словаччині, – заявив Роберт Фіцо.
У червні словацький прем’єр говорив, що він не бачить жодної причини для зустрічі із Зеленським, оскільки “президент України його ненавидить”.
18 липня Фіцо погодився більше не блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.Автор: Сергій Ваха