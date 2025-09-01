Поліція оприлюднила фото затриманого підозрюваного у вбивстві Парубія

У поліції підтвердили, що нападник на народного депутата Андрія Парубія замаскувався під кур’єра та після вбивства переконався, що жертва померла.

Очільник Нацполіції Іван Вигівський заявив, що цей злочин був ретельно спланований, а в ньому присутній російський слід. «Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати», — повідомив Вигівський.

Нагадаємо, 30 серня у Сихівському районі Львова нападник відкрив вогонь по політику серед білого дня — пролунало вісім пострілів. За словами поліції, зловмисник проявив холоднокровну жорстокість: переконався, що Парубій помер, а потім намагався сховати сліди злочину — перевдягнувся, позбувся зброї та переховувався на Хмельниччині.

Втекти йому не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції дала результат: підозрюваного затримано, необхідні докази зібрано.

Нацполіція вже оприлюднила перші фото затриманого, підтверджуючи успішне завершення слідчо-оперативної роботи.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч на 1 вересня правоохоронці затримали ймовірного виконавця резонансного вбивства колишнього спікера парламенту та чинного народного депутата Андрія Парубія.