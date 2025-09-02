Суд арештував підозрюваного у вбивстві Парубія

Суд заарештував без права застави підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія.

"Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури. Підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Дії 52-річного львів’янина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).



Нагадаємо, 30 серпня підозрюваний у м. Львові здійснив вісім пострілів у народного депутата, внаслідок чого потерпілий загинув на місці.



На наступний день його було затримано на території Хмельницької області.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Парубія визнав провину.

Фото: Офіс генпрокурора.