Затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

У ніч на 1 вересня правоохоронці затримали ймовірного виконавця резонансного вбивства колишнього спікера парламенту та чинного народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, підозрюваного затримали на території Хмельницької області.

«Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі», — зазначив Клименко.

У МВС наголосили, що співробітники СБУ та Нацполіції спрацювали максимально оперативно: вже через 24 години після злочину вони вийшли на прямий слід можливого стрільця, а ще за пів доби — затримали його. За даними слідства, підозрюваний готував напад заздалегідь, уважно відстежуючи пересування депутата.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час допитів вже отримані перші свідчення затриманого.

Як повідомляло раніше ForUa, наразі правоохоронні органи розглядають кілька мотивів вбивства, не виключають і російський слід.