﻿
Надзвичайні події

Затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

У ніч на 1 вересня правоохоронці затримали ймовірного виконавця резонансного вбивства колишнього спікера парламенту та чинного народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, підозрюваного затримали на території Хмельницької області.

«Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі», — зазначив Клименко.

У МВС наголосили, що співробітники СБУ та Нацполіції спрацювали максимально оперативно: вже через 24 години після злочину вони вийшли на прямий слід можливого стрільця, а ще за пів доби — затримали його. За даними слідства, підозрюваний готував напад заздалегідь, уважно відстежуючи пересування депутата.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час допитів вже отримані перші свідчення затриманого.

Як повідомляло раніше ForUa, наразі правоохоронні органи розглядають кілька мотивів вбивства, не виключають і російський слід.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

клименкоСБУПарубійНацполіціявбивство Парубіявбивця Парубія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 1 вересня: сильна спека, подекуди дощі
Суспiльство 01.09.2025 06:56:36
Погода 1 вересня: сильна спека, подекуди дощі
Читати
Півзахисник збірної України Судаков офіційно став гравцем
Спорт 31.08.2025 21:19:14
Півзахисник збірної України Судаков офіційно став гравцем
Читати
Вчені створили ефективний препарат для лікування гіпертонії
Здоров'я 31.08.2025 20:13:07
Вчені створили ефективний препарат для лікування гіпертонії
Читати

Популярнi статтi