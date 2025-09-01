Вересневі нововведення торкнуться майже кожного українця - подробиці

Від сьогодні в Україні починає діяти низка важливих нововведень у сфері оборони, освіти та соціальної підтримки. Вони стосуватимуться майже всіх верств населення.

Бодікамери для співробітників ТЦК

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобов’язані носити бодікамери для відеофіксації перевірки документів та вручення повісток, що дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності, а порушення правил фіксації тягне дисциплінарну відповідальність.

Базова загальновійськова підготовка для студентів

Від вересня розпочнеться БЗВП для студентів вищих навчальних закладів. Курс триватиме 300 академічних годин і складатиметься з:

Теоретичної частини – 90 годин у закладах освіти, обов’язкової для всіх студентів;

Практичної частини – 210 годин у навчальних частинах та центрах ЗСУ, обов’язкової для чоловіків, придатних до військової служби. Жінки проходять практику за бажанням після медичного огляду.

Під час навчання студенти здобудуть знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги та основ військової дисципліни, а також навчаться поводженню зі зброєю. Після завершення курсу вони складають військову присягу та отримують сертифікат і військово-облікову спеціальність.

Надбавки та пільги для пенсіонерів

Виплати зростуть залежно від віку (від 300 до 570 грн), самотні пенсіонери старші 80 років можуть отримати додатково 944 грн. Діятиме безплатний проїзд для пенсіонерів у приміських електричках та міському транспорті (за винятком метро та таксі).

Обов’язкова 15-днів відпустка для військових

Учасники бойових дій отримають ще додаткові 14 днів.

Підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу на 14–23%.

Зупинка фінансування малих сільських шкіл, якщо там навчається менше 45 учнів.

Підвищення президентських стипендій для переможців олімпіад – до 25 000 грн щомісяця.

2000 грн доплати вчителям.

