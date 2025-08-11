Постраждалі учасники Революції Гідності отримають пільги, – Кабмін

Кабінет міністрів України погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Документ пропонує:

Медична допомога:

безоплатне зубопротезування (крім дорогих металів);

безоплатні протези та протезно-ортопедичні вироби;

реабілітація, необхідні медпослуги;

безоплатні ліки та медвироби за держпрограмами.

Освіта та робота:

професійна адаптація;

цільова підтримка на навчання у ПТУ, коледжах, університетах.

Соціальний захист:

100% знижка на комунальні послуги та паливо - для постраждалих з інвалідністю;

75% - для інших постраждалих;

50% - для непрацездатних членів сімей загиблих.

Транспорт:

безоплатний проїзд міським, приміським транспортом;

знижки або безоплатні міжміські поїздки (залежно від статусу).

Фінансова підтримка:

підвищення пенсій або довічна допомога (25–50% прожиткового мінімуму);

щорічна разова виплата до Дня Незалежності.

Далі законопроєкт має бути розглянутий і схвалений Верховною Радою України.