Суспiльство

Постраждалі учасники Революції Гідності отримають пільги, – Кабмін

Кабінет міністрів України погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Документ пропонує: 

Медична допомога:

  • безоплатне зубопротезування (крім дорогих металів);
  • безоплатні протези та протезно-ортопедичні вироби;
  • реабілітація, необхідні медпослуги;
  • безоплатні ліки та медвироби за держпрограмами.

Освіта та робота:

  • професійна адаптація;
  • цільова підтримка на навчання у ПТУ, коледжах, університетах.

Соціальний захист:

  • 100% знижка на комунальні послуги та паливо - для постраждалих з інвалідністю;
  • 75% - для інших постраждалих;
  • 50% - для непрацездатних членів сімей загиблих.

Транспорт:

  • безоплатний проїзд міським, приміським транспортом;
  • знижки або безоплатні міжміські поїздки (залежно від статусу).

Фінансова підтримка:

  • підвищення пенсій або довічна допомога (25–50% прожиткового мінімуму);
  • щорічна разова виплата до Дня Незалежності.

Далі законопроєкт має бути розглянутий і схвалений Верховною Радою України.

 

 Автор: Сергій Ваха

