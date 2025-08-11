Постраждалі учасники Революції Гідності отримають пільги, – Кабмін

Кабінет міністрів України погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Документ пропонує:
Медична допомога:
- безоплатне зубопротезування (крім дорогих металів);
- безоплатні протези та протезно-ортопедичні вироби;
- реабілітація, необхідні медпослуги;
- безоплатні ліки та медвироби за держпрограмами.
Освіта та робота:
- професійна адаптація;
- цільова підтримка на навчання у ПТУ, коледжах, університетах.
Соціальний захист:
- 100% знижка на комунальні послуги та паливо - для постраждалих з інвалідністю;
- 75% - для інших постраждалих;
- 50% - для непрацездатних членів сімей загиблих.
Транспорт:
- безоплатний проїзд міським, приміським транспортом;
- знижки або безоплатні міжміські поїздки (залежно від статусу).
Фінансова підтримка:
- підвищення пенсій або довічна допомога (25–50% прожиткового мінімуму);
- щорічна разова виплата до Дня Незалежності.
Далі законопроєкт має бути розглянутий і схвалений Верховною Радою України.
Автор: Сергій Ваха