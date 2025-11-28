﻿
Суспiльство

Конфлікт під час мобілізації: Жінка у Полтаві відправила працівника ТЦК під автомобіль

Конфлікт під час мобілізації: Жінка у Полтаві відправила працівника ТЦК під автомобіль

У Полтаві жінка штовхнула працівника ТЦК під колеса автомобіля, який його переїхав. Про це повідомив речник Полтавського райуправління.

Дві жінки вчинили напад на групу оповіщення Територіального центру комплектування. Під час інциденту одна з жінок штовхнула військовослужбовця на проїжджу частину.

У цей момент повз проїжджав автомобіль, який переїхав чоловікові ногу. У сержанта зафіксували перелом, у нього роздроблена стопа.

Наразі триває розслідування. Усі відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо справу кваліфікують як порушення правил безпеки дорожнього руху.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

мобілізаціяПолтаваТЦК
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Побиття чоловіка під час медогляду: офіцеру ТЦК загрожує до 12 років
Надзвичайні події 27.11.2025 21:06:03
Побиття чоловіка під час медогляду: офіцеру ТЦК загрожує до 12 років
Читати
Нова зустріч щодо плану Трампа виведе нас на дорогу до миру, – Зеленський
Полiтика 27.11.2025 21:01:12
Нова зустріч щодо плану Трампа виведе нас на дорогу до миру, – Зеленський
Читати
Путін зробив низку заяв про "мирний план" США і війну в Україні
Полiтика 27.11.2025 20:37:10
Путін зробив низку заяв про "мирний план" США і війну в Україні
Читати

Популярнi статтi