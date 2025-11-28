Конфлікт під час мобілізації: Жінка у Полтаві відправила працівника ТЦК під автомобіль

У Полтаві жінка штовхнула працівника ТЦК під колеса автомобіля, який його переїхав. Про це повідомив речник Полтавського райуправління.

Дві жінки вчинили напад на групу оповіщення Територіального центру комплектування. Під час інциденту одна з жінок штовхнула військовослужбовця на проїжджу частину.

У цей момент повз проїжджав автомобіль, який переїхав чоловікові ногу. У сержанта зафіксували перелом, у нього роздроблена стопа.

Наразі триває розслідування. Усі відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо справу кваліфікують як порушення правил безпеки дорожнього руху.