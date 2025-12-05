У Cloudflare вдруге за місяць стався технічний збій, постраждали популярні онлайн-платформи

Технічний збій у роботі Cloudflare спричинив масштабні проблеми з доступом до онлайн-сервісів по всьому світу. Компанія підтвердила інцидент і заявила, що її фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи.

На сайті Cloudflare повідомили, що зараз команда розслідує причини появи великої кількості порожніх сторінок, які виникають під час використання API списку в просторі імен Workers KV.

Платформа Downdetector зафіксувала різке зростання скарг на роботу Cloudflare. Користувачі повідомляють про збої в таких сервісах, як Facebook, Amazon, Canva, Zoom та інших ресурсах, що працюють через мережеву інфраструктуру Cloudflare.

Cloudflare є одним із найбільших провайдерів послуг з доставки контенту та хмарної безпеки й відіграє ключову роль у стабільності роботи величезної кількості сайтів.

Це вже не перший інцидент — у листопаді 2025 року також стався масштабний збій, який тимчасово паралізував роботу численних вебсайтів та онлайн-платформ у всьому світі.

У вівторок, 18 листопада, в роботі хмарного сервісу Cloudflare стався масштабний збій –виявилася недоступною соціальна мережа Х (колишній Twitter). Також спостерігалися перебої з доступом до Spotify, ChatGPT, сайтів новинних видань. Багато новинних сайтів України також не працювали. Про проблеми з підключенням повідомили користувачі з США, Німеччини, Туреччини, Австралії, Індії та Єгипту.

На наступний день компанія повідомила деталі цього збою і запевнила, що він не був повʼязаний з DDoS-атакою, як припустили спершу.

Також тисячі користувачів повідомили про збої на сайті DownDetector – компанії, яка відстежує проблеми в роботі вебсайтів і онлайн-сервісів в режимі реального часу.