Війна

Для України неприйнятно просто відмовитися від територій в рамках будь-якої мирної угоди з РФ, – Сирський

Для України було б неприйнятно просто відмовитися від тимчасово окупованих територій в рамках будь-якої мирної угоди з Росією.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський в інтерв’ю Sky News.

– Головна місія – захищати нашу землю, країну і населення. Звичайно, для нас неприйнятно просто віддати територію. Що це взагалі означає – віддати свою землю? Саме тому ми і боремося; щоб не віддавати свою територію, – наголосив він.

Сирський заявив, що справедливий мир може бути досягнутий тільки в тому випадку, якщо будуть припинені бойові дії на нинішніх лініях фронту, почнуться реальні переговори між Україною та Росією.

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що російський диктатор Володимир Путін використовує мирні переговори як прикриття для захоплення нових територій України силою на полі бою.

Водночас Сирський переконаний, що українські захисники продовжать боротися, якщо дипломатія зазнає невдачі. Генерал попередив, що на карту поставлена доля всієї Європи.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗСУмирна угодаОлександр СирськийВолодимир Путінросійсько-українська війна
