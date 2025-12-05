﻿
Столиця

У Києві викрили псевдоаграрний фонд, що ошукав людей на 12 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру власнику та директору товариства, яке, за даними слідства, організувало шахрайську схему під виглядом інвестицій у закупівлю сільськогосподарської техніки з США. Про це інформує Київська міська прокуратура.

За версією слідства, підозрювані презентували себе як «перший аграрний інвестиційний фонд в Україні» та активно залучали вкладників, обіцяючи високі прибутки від оренди чи перепродажу імпортованої техніки. Рекламна кампанія розгорталася на YouTube, у Telegram та Instagram, де фігуранти демонстрували відео з технікою, що насправді не мала жодного відношення до їхнього бізнесу, та вихвалялися «успішними інвестиціями».

У результаті діяльности схеми товариство привласнило кошти 23 громадян на понад 12 млн грн. Обіцяної техніки та прибутків інвестори так і не отримали.

Дії керівників підприємства кваліфіковано за ч. 2, 3 та 4 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене групою осіб та в особливо великих розмірах. Підозрюваним загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

прокуратурашахраї
