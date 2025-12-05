У Кремлі висміяли Мерца

Перемовник Кремля Кіріл Дмітрієв, який представляє Росію у переговорах зі США щодо мирного плану, прокоментував слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у злитій розмові європейських лідерів.

Дмитрієв прокоментував фразу, яку сказав Мерц у розмові, що "вони ведуть гру – і з вами, і з нами" (Україною та Європою).



"Канцлер Мерц звинувачує американців в іграх. Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю", - написав він.



