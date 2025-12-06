Ворог масовано обстріляв важливу залізничну інфраструктуру у Фастові

У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у місті Фастів "Укрзалізниця" оперативно змінює маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі, повідомила пресслужба компанії.

"Безпека людей — понад усе. Затримки наразі контрольовані, а наші диспетчери подбають про можливі пересадки…Просимо уважно слухати оголошення залізничників на вокзалах та у поїздах. Рух не спиняється", — йдеться у повідомленні в Facebook.

У самому Фастові тривога ще триває, жителі перебувають в укриттях.