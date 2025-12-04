﻿
Суспiльство

Працівника ТЦК вбили у Львові під час перевірки документів

Увечері 3 грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік, повідомляє Офіс генпрокурора.

Потерпілий - ветеран АТО - був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося.

Завдяки оперативним діям правоохоронців чоловіка встановили та затримали у порядку ст. 208 КПК України. На місці події вилучено ніж.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури розпочато провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi