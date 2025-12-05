Мешканець Львова організував масштабну мережу дитячої порнографії

Правоохоронці повідомили про викриття двох осіб, які адміністрували підпільну мережу вебсайтів із дитячою порнографією. Їм уже оголосили підозру. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та Нацполіції України.

За даними слідства, мережа налічувала близько тисячі вебсторінок, на яких розміщували контент із сексуальної експлуатації дітей. Головний організатор, мешканець Львова, орендував серверне обладнання та керував ним з метою отримання прибутку.

Під час обшуків у його помешканні та автомобілі правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та транспортний засіб зі слідами протиправної діяльності.

Кіберполіція встановила співучасника підозрюваного, який проживав у Київській області. За місцем його проживання та в автомобілях обох фігурантів правоохоронці також вилучили комп’ютерну техніку, носії даних, криптогаманці, чорнові записи, готівку та транспортні засоби.

В результаті було знешкоджено близько тисячі онлайн-ресурсів, які використовувалися для поширення забороненого контенту.

Одного з підозрюваних затримали та обрали для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомили про підозру за частиною 5 статті 27 та частинами 1 і 3 статті 301-1 Кримінального кодексу України.

Другого оголосили в міжнародний розшук і заочно повідомили про підозру за частиною 3 статті 301-1 КК України.

Згідно з законодавством, підозрюваним загрожує покарання до 12 років позбавлення волі. Тривають заходи щодо встановлення інших причетних до злочину осіб.