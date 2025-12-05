Акторка Кім Кетролл, відома за роллю Саманти в серіалі “Секс і місто”, вчетверте вийшла заміж, пише видання People.

69-річна Кетролл та її обранець – 55-річний звукорежисер Рассел Томас – побралися 4 грудня в Лондоні під час невеликої церемонії у присутності лише 12 гостей.

Кетролл одягла на церемонію костюм Dior, який вона доповнила рукавичками Cornelia James і капелюхом Philip Treacy. Томас обрав костюм на замовлення від Richard James.

Пара вперше зустрілася у 2016 році на BBC, коли акторка з’явилася в епізоді Woman’s Hour. З того моменту вони почали слідкувати одне за одним у X (раніше відомому як Twitter), підтримували зв’язок, що зрештою привело чоловіка до Ванкувера, де він відвідав актрису.

“Це було дуже сміливо з його боку, бо ми насправді не знали одне одного, окрім кількох спільних обідів. Але він приїхав, і ми чудово порозумілися. І з того часу ми разом!“, – розповідала вона у 2020 році.

Протягом багатьох років пара тримала свої стосунки якомога далі від уваги громадськості.

Для Кім Кетролл це вже четвертий шлюб. Перший був з Ларрі Девісом у 1977 році, але протривав всього два роки. Потім вона була одружена з Андре Лайсоном з 1982 по 1989 рік, а третій шлюб з Марком Левінсоном тривав з 1998 по 2004 рік.