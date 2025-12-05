﻿
Культура

69-річна зірка серіалу "Секс і місто" Кім Кетролл вчетверте вийшла заміж

69-річна зірка серіалу "Секс і місто" Кім Кетролл вчетверте вийшла заміж

Акторка Кім Кетролл, відома за роллю Саманти в серіалі “Секс і місто”, вчетверте вийшла заміж, пише видання People.

69-річна Кетролл та її обранець – 55-річний звукорежисер Рассел Томас – побралися 4 грудня в Лондоні під час невеликої церемонії у присутності лише 12 гостей.

Кетролл одягла на церемонію костюм Dior, який вона доповнила рукавичками Cornelia James і капелюхом Philip Treacy. Томас обрав костюм на замовлення від Richard James.

Пара вперше зустрілася у 2016 році на BBC, коли акторка з’явилася в епізоді Woman’s Hour. З того моменту вони почали слідкувати одне за одним у X (раніше відомому як Twitter), підтримували зв’язок, що зрештою привело чоловіка до Ванкувера, де він відвідав актрису.

Це було дуже сміливо з його боку, бо ми насправді не знали одне одного, окрім кількох спільних обідів. Але він приїхав, і ми чудово порозумілися. І з того часу ми разом!“, – розповідала вона у 2020 році.

Протягом багатьох років пара тримала свої стосунки якомога далі від уваги громадськості.

Для Кім Кетролл це вже четвертий шлюб. Перший був з Ларрі Девісом у 1977 році, але протривав всього два роки. Потім вона була одружена з Андре Лайсоном з 1982 по 1989 рік, а третій шлюб з Марком Левінсоном тривав з 1998 по 2004 рік.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

весілляНовини шоу-бізнесаакторкаКім Кетролл
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Києві викрили псевдоаграрний фонд, що ошукав людей на 12 млн грн
Столиця 05.12.2025 16:05:08
У Києві викрили псевдоаграрний фонд, що ошукав людей на 12 млн грн
Читати
РФ нанесла Україні збитків на 6 трильйонів
Економіка 05.12.2025 15:51:32
РФ нанесла Україні збитків на 6 трильйонів
Читати
RF-ліфтинг тіла: як працює технологія і коли вона дає найкращий результат?
Суспiльство 05.12.2025 15:39:14
RF-ліфтинг тіла: як працює технологія і коли вона дає найкращий результат?
Читати

Популярнi статтi