Путін видав чергову маячню щодо війни на засіданні Ради глав країн-членів ШОС

Глава РФ Володимир Путін на засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) повторив заяви про те, що напад Росії на Україну нібито був спровокований Заходом.

За словами диктатора, криза в Україні виникла нібито не через агресію Росії, а через «державний переворот», який, на його думку, підтримав і спровокував Захід. Він також заявив, що причиною конфлікту є «постійні спроби Заходу втягнути Україну в НАТО», що нібито створює загрозу безпеці Росії.

Путін додав, що він «широко цінує зусилля і пропозиції Китаю, Індії та інших стратегічних партнерів», які, за його словами, можуть сприяти врегулюванню ситуації. «Порозуміння, досягнуті на недавній російсько-американській зустрічі на Алясці, сподіваюся, також йдуть у цьому напрямку, відкриваючи шлях до миру в Україні», – заявив глава Кремля.

При цьому Путін традиційно підкреслив, що для припинення агресії Росії проти України «має бути усунуто першопричини кризи та відновлено баланс у сфері безпеки».

