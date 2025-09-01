Новий план Кремля: ядерний брязкіт та фейки про успіхи

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія проводить багатовекторні інформаційні кампанії, спрямовані на зменшення підтримки України Заходом та підрив участі європейських держав у мирному врегулюванні конфлікту. За даними ISW, наразі Кремль активізував три основні риторичні лінії, спрямовані на вплив на прийняття рішень Заходом:

- Звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні;

- Погрози ядерною зброєю західним державам;

- Твердження про неминучість перемоги Росії в Україні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв натякнули, що європейські держави нібито прагнуть затягнути війну в Україні. За версією Кремля, цей наратив має повернутися у західний інформаційний простір, щоб підірвати довіру США до урядів Європи.

Як зазначають аналітики, Кремль часто використовує Дмитрієва для просування своїх інтересів у міжнародних ЗМІ та на англомовних платформах, зокрема щодо мирного процесу та санкцій проти РФ. «Ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити зусилля Міністерства оборони Росії щодо створення хибного враження про неминучість перемоги РФ в Україні. МО РФ намагається використати великі обсяги даних для заяв про просування російських військ, які, за оцінкою ISW, є перебільшеними», — йдеться у звіті.

Аналітики додають, що посилення інформаційних зусиль Кремля пов’язане з обмеженими територіальними здобутками та високими втратами на фронті.

Як повідомляло раніше ForUa, Європейський Союз готує новий, 19-й пакет санкцій проти Росії, який може включати обмеження щодо російської енергетики та фінансових послуг, а також вторинні санкції.