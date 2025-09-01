Хто може зайняти місце Парубія у Верховній Раді

Місце народного депутата Андрія Парубія, який загинув 30 серпня, може зайняти Тетяна Чорновол. Вона займає 27-ме місце у виборчому списку партії «Європейська солідарність».

Вищі позиції у списку займають Володимир В’ятрович та Ірина Никорак, які вже стали депутатами після складання повноважень іншими членами фракції. На сьогодні фракція «Європейська солідарність» налічує 27 народних депутатів.

Довідка: Тетяна Чорновол народилася у 1979 році. Раніше була журналісткою та депутаткою від «Народного фронту», входила до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони. Працювала урядовим уповноваженим з антикорупційної політики та радником міністра МВС Арсена Авакова. Активно брала участь у Революції гідності та пережила замах у 2013 році. У 2014 році брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону «Азов», тоді ж втратила чоловіка на війні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії служить у ЗСУ, брала участь у боях у складі 72 ОМБр та 126-ї бригади територіальної оборони. Командувала розрахунком ПТРК «Стугна-П» у спецпризначенні імені Івана Богуна та має офіцерське звання.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч на 1 вересня правоохоронці затримали ймовірного виконавця резонансного вбивства колишнього спікера парламенту та чинного народного депутата Андрія Парубія.