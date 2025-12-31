﻿
Україна встановила новий рекорд атак на енергетику РФ

У грудні Україна активізувала атаки по енергетичних об'єктах Росії, завдавши ударів по найбільшій кількості цілей з початку війни. Протягом місяця Київ здійснив щонайменше 24 атаки на нафтопереробні заводи, трубопроводи, нафтові танкери, морські родовища та порти. Особливу увагу було приділено морській інфраструктурі, зокрема родовищам «Лукойлу» в Каспійському морі та чорноморським портам Тамань і Ростов, де кілька танкерів загорілися. Україна також продовжила удари по «тіньовому флоту» Росії, повідомляє Bloomberg.

У результаті таких атак російська влада очікує падіння доходів від нафти і газу до 23% бюджетних надходжень, що є рекордно низьким показником. Цей місячний рекорд демонструє зростаючу ефективність українських ударів по стратегічних економічних цілях РФ та їхній вплив на фінансову стабільність країни-агресора.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах РФ.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

тіньовий флотукраїнські БПЛАатака на НПЗ РФдобрі дрониудари по НПЗ
