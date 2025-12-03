Колишні керівники не уявляють себе на рядових посадах у війську, - Чорновол

Бойова офіцерка Збройних сил України та народна депутатка Тетяна Чорновол повідомила, що її публічне запрошення колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку мобілізуватися до її підрозділу пілотом БпЛА «Мавік» залишилося без відповіді. На тлі цього у військових середовищах шириться думка, що запрошувати Єрмака до своїх підрозділів може перетворитися на своєрідну «розвагу» або навіть новий жарт.

Чорновол зазначила, що попри широкий резонанс її звернення, Єрмак не висловив готовности долучитися до її взводу. Вона підкреслила, що запропонувала йому можливість отримати унікальний фронтовий досвід — особисто керувати «Мавіком», брати участь у знищенні ворожих цілей і відчути реальний результат власної роботи на полі бою.

Офіцерка також наголосила, що багато публічних людей, які приходять у Збройні сили, проявляють себе як командири, але часто позбавлені можливості пережити ті емоції, які дає безпосередня робота на передовій — від пошуку позицій під обстрілами до ураження бронетехніки противника.

За її словами, колишні керівники схильні зберігати управлінські звички й не уявляють себе на рядових посадах у війську, ймовірно, тому Єрмак і не розглядає варіант служби в ролі, нижчій за генеральську. Чорновол підкреслила, що її пропозиція була радше «подарунком» можливості воювати особисто, однак ексочільник ОП не скористався шансом.

На тлі нещодавніх обшуків НАБУ і САП у Єрмака та його подальшої заяви про відставку з посади голови Офісу президента у військових колах жартують, що запрошення його на службу може перетворитися на нову тенденцію — кожен підрозділ матиме свій «власний виклик» Єрмаку.

Раніше Тетяна Чорновол, чиї депутатські повноваження ЦВК поновила у жовтні, запропонувала Єрмаку приєднатися до її взводу одразу після його відставки.