Fire Point готує угоду з оборонною групою ОАЕ на $760 млн, - BBC News Україна

Українська компанія Fire Point, що займається виробництвом далекобійних безпілотників і крилатих ракет «Фламінго», планує продати 30% своїх акцій інвесторам з Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на джерела, обізнані з перебігом перемовин.

За інформацією співрозмовників видання, міноритарну частку компанії має придбати оборонна група EDGE, яка належить суверенному фонду ОАЕ. Орієнтовна сума угоди становить близько 760 мільйонів доларів.

Джерела зазначають, що Fire Point уже подала необхідні документи до Антимонопольного комітету України для погодження угоди.

Що відомо про Fire Point? Компанія не має офіційного сайту, тож інформація про її діяльність надходить переважно з відкритих джерел і публікацій у медіа. Згідно з даними «Вікіпедії», Fire Point заснували у 2022 році інженери, архітектори та геймдизайнери. Основним власником є головний конструктор Денис Штілерман, якому належить понад 97% акцій, ще одним співвласником є Єгор Скалига.

The New York Times раніше писало, що до переходу у сферу оборонних розробок Fire Point працювала як кастингова агенція та надавала послуги для кінопроєктів, зокрема за участи Володимира Зеленського в період його акторської кар’єри.

Kyiv Independent повідомляв, що влітку Національне антикорупційне бюро перевіряло можливу причетність бізнесмена Тимура Міндіча як імовірного кінцевого бенефіціара компанії, однак згодом НАБУ заявило, що не проводить розслідування щодо Fire Point. Денис Штілерман підтверджував, що Міндіч справді претендував на частку в компанії, однак його фінансова пропозиція була відхилена як неконкурентна.

На тлі цих чуток Associated Press писало, що до наглядової ради Fire Point приєднався колишній державний секретар США Майк Помпео.

Наразі компанія будує новий завод у Данії та планує розширити виробництво крилатих ракет, зокрема подвоїти свої потужності.

П’ятий президент України Петро Порошенко раніше критично висловлювався про ракету «Фламінго». За його словами, використання у ній старих радянських двигунів робить таку ракету неефективною.