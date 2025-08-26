Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про «позитивні тенденції» в прикордонних районах Сумщини та Харківщини.

«Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота – приклад мужності та професіоналізму», – написав він у телеграмі після зустрічі в Офісі президента.

Сирський додав, що зараз основна увага зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках – обговорювались потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про нараду з військовими, у ході якої обговорювалися ситуація на фронті та в прикордонні, створення резервів і робота з партнерами щодо безпекових гарантій.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

Зокрема, аналітики звернули увагу на зменшення в останні дні кількості повідомлень російських воєнних блогерів про прорив поблизу Добропілля. Натомість вони знову зосередилися на активності на північ, схід і південний захід від Покровська.