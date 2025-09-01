﻿
Суспiльство

Де і коли попрощаються з Андрієм Парубієм

У Львові 1–2 вересня пройдуть заходи з прощання з колишнім головою Верховної Ради та народним депутатом Андрієм Парубієм. За інформацією Львівської міської ради, у понеділок, 1 вересня, о 19:00 в Архикатедральному соборі святого Юра відбудеться парастас.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у тому ж соборі розпочнеться чин похорону. Після цього, о 13:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання. Опісля політика поховають на Личаківському кладовищі.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч на 1 вересня правоохоронці затримали ймовірного виконавця вбивства колишнього спікера парламенту та чинного народного депутата Андрія Парубія.   

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

