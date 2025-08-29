﻿
Полiтика

Війна Росії проти України "завершиться у будь-якому разі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України "завершиться у будь-якому разі".

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що війна все одно закінчиться, а кремлівський диктатор Володимир Путін нікуди не дінеться.

– Можна ще знаходити причини, не зараз, немає денацифікації, нелегітимність влади тощо, але однаково ці причини ні про що, ніхто у світі їх не підтримує, – сказав президент.

Він наголосив, що для світу РФ залишається агресором. За словами Зеленського, РФ винна у війні і саме вона має закінчувати її.

– Це все одно відбудеться, у тому чи іншому форматі війна закінчиться, – додав глава держави.

Раніше ForUA повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна РФ проти України може закінчитися протягом найближчих шести місяців.

 Автор: Сергій Ваха

