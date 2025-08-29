Скандал з фото Мелоні на порносайті: прем’єр-міністерка вимагає суворо покарати винних

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні обурена тим, що її світлини, а також фото інших жінок без їхньої згоди були опубліковані на порнографічному сайті.

Вона закликала правоохоронців швидко встановити винних і “покарати їх з максимальною суворістю”, пише The Guardian.

Зображення сестри Мелоні, Аріанни, та лідерки опозиції, Еллі Шлейн, також були виявлені на італійській платформі Phica, яка налічувала понад 700 тис. підписників. Адміністратори закрили сайт у четвер, звинувативши користувачів у “неправильному використанні платформи”.

Фотографії, до яких додавали вульгарні та сексистські підписи, були взяті з особистих акаунтів у соцмережах або з відкритих джерел без згоди жінок. Їх змінювали так, щоб збільшити частини тіла або зобразити жінок у сексуальних позах. Десятки постраждалих подали скарги на Phica та подібні платформи.

– Я обурена тим, що сталося. Я хочу висловити свою солідарність і підтримку всім жінкам, яких образили та принизили. Прикро, що у 2025 році досі є люди, які вважають нормальним і законним зневажати гідність жінки та ображати її сексистськими та вульгарними висловлюваннями, ховаючись за анонімністю або клавіатурою, – заявила Мелоні.

Платформа Phica була запущена у 2005 році і, судячи з усього, працювала без перешкод, попри те, що жінки скаржилися на неї.

Поліція розпочала розслідування після отримання офіційних скарг від кількох політикинь із Демократичної партії. Фальсифіковані зображення відомих жінок були розміщені у “VIP-розділі” сайту.

Джорджія Мелоні наголосила, що винні повинні бути знайдені і покарані “з максимальною суворістю”.

– Контент, який вважається нешкідливим, в неправильних руках може стати страшною зброєю. І ми всі повинні це усвідомлювати, – додала вона.