Столиця

Другий меморіал загиблих військових відкрили в столиці

Другий Меморіальний монумент для вшанування пам’яті загиблих захисників України у вигляді козацького хреста відкрили на Берковецькому кладовищі в столиці України відкрили в День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Сьогодні, в День пам’яті захисників України, відкрили другий Меморіальний монумент на алеї почесних поховань на Берковецькому міському кладовищі. Перший встановили рік тому. Головний елемент Меморіалів – козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам та незламність", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На Алеї почесних поховань Берковецького кладовища поховані близько 1000 полеглих військовослужбовців і монументи встановили на знак пам’яті та вшанування їх подвигу.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

КличкоКиїввійна
