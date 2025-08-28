В Україні запустять протезні мікроклініки для реабілітації після ампутацій

В Україні відкриють протезні мікроклініки у регіонах і центр з виготовлення протезів у Львові. Про це Міністерство охорони здоров'я України повідомило у Фейсбуці.

"В Україні розпочато проєкт зі зміцнення системи реабілітації після ампутацій. Він передбачає створення протезних мікроклінік у регіонах та запуск виробничого центру у Львові", - зазначили в МОЗ.

Реалізація проєкту відбувається у межах грантових угод між Україною і Францією, підписаних 1 квітня 2025 року, на загальну суму понад 51 млн євро.

У МОЗ наголосили, що ці угоди стали частиною ширших міжурядових домовленостей щодо підтримки критичної інфраструктури, зокрема у сфері охорони здоров'я.

Мета - забезпечити сучасне обладнання для протезування, створити умови для навчання спеціалістів і розширити доступ людей після ампутацій до якісної допомоги.

За даними МОЗ, загальний бюджет проєкту становить понад 4 млн євро. З них понад 2,47 млн спрямовано на Львів, де формується один із найбільших центрів протезного виробництва в Європі.

Центр працюватиме на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Як поінформували в МОЗ, зараз там триває встановлення 20 одиниць 3D-принтерів і виробничих станків, які забезпечать виготовлення до 600 протезів на місяць.

На базі медуніверситету вже стартувало шеститижневе навчання для 16 фахівців з реабілітації після ампутацій.

Паралельно, зазначили в МОЗ, триває підготовка до запуску мікроклінік і в інших регіонах України. Так, у Полтаві вже доставлене все необхідне обладнання і ведуться організаційні роботи, у Київській області тривають підготовчі заходи. Бюджет кожного з проєктів, за даними МОЗ, становить близько 800 тис. євро.

Кожна мікроклініка матиме площу близько 80 кв. м і включатиме консультаційні кабінети, кімнату для тестування протезів, приймальню та зону очікування.

Фінансування проєкту здійснюється урядом Франції в межах ініціативи Fonds Ukraine. Виконавцем є компанія Résilience Orthopédics, визначена французькою стороною. Координує реалізацію МОЗ України.