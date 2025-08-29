Менеджера «Нафтогазу» звинувачують у багатомільйонних збитках та зловживанні владою

Посадовець умисно прийняв та підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві для НАК "Нафтогаз України" до завершення в ній ремонтно-оздоблювальних робіт, повідомляє ДБР.



Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК "Нафтогаз України" не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась.

Таким чином компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК "Нафтогаз України", було завдано збитків на понад 26 мільйонів гривень.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.

