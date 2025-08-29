﻿
Покровський та Лиманський напрямки - найгарячіші, від початку доби на фронті було 60 боїв

Між Силами оборони України та російськими військами за минулу добу відбулися 60 бойових зіткнень, на чотирьох напрямках фронту бої тривають, найбільшу активність загарбники проявляють на Покровському та Лиманському. Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Російська артилерія завдала ударів по Красному Хутору й Миколаївці Чернігівської області, Гірках, Брусках, Шалигиному, Прогресу та Сімейкиному Сумської області.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулися чотири бойові зіткнення. Війська РФ на цих ділянках фронту завдали ударів по українських позиціях і населених пунктах із застосуванням 12 керованих авіабомб, здійснили також 123 обстріли, зокрема три — з реактивної системи залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакували позиції Сил оборони — у районах Глибокого та Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку загарбники тричі намагалися штурмувати українські позиції в районі Голубівки та Загризового. Два боєзіткнення на цей час тривають.
  • На Лиманському напрямку російська армія 19 разів атакувала в районах Греківки, Новомихайлівки, Карпівки, Зеленої Долини, Колодязів і Торського, у бік Ямполя, Дронівки та Серебрянки. Десять боєзіткнень ще тривають.
  • На Сіверському напрямку ворог двічі намагався йти вперед біля Григорівки та Переїзного — усі його спроби просунутися на позиції Сил оборони вже відбиті.
  • На Краматорському напрямку українські оборонці відбили атаку, здійснену росіянами в бік Ступочок.
  • На Торецькому напрямку загарбники атакували позиції Сил оборони в районі Щербинівки.
  • На Покровському напрямку російські війська 24 рази атакували українські позиції в районах Новоекономічного, Родинського, Лисівки, Сухого Яру, Даченського, Звірового, Удачного, Горіхового й Новоукраїнки. Бої тривають у двох локаціях.
  • На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивають три ворожі атаки в районах Воскресенки, Маліївки та Запорізького.
  • На Придніпровському напрямку оборонці відбили один російський штурм. Армія РФ завдала авіаудару по Козацькому.
  • На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках бойових зіткнень сьогодні ще не було. Водночас на Гуляйпільському російська авіація вдарила по Білогір’ю.
