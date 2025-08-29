Покровський та Лиманський напрямки - найгарячіші, від початку доби на фронті було 60 боїв

Між Силами оборони України та російськими військами за минулу добу відбулися 60 бойових зіткнень, на чотирьох напрямках фронту бої тривають, найбільшу активність загарбники проявляють на Покровському та Лиманському. Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Російська артилерія завдала ударів по Красному Хутору й Миколаївці Чернігівської області, Гірках, Брусках, Шалигиному, Прогресу та Сімейкиному Сумської області.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулися чотири бойові зіткнення. Війська РФ на цих ділянках фронту завдали ударів по українських позиціях і населених пунктах із застосуванням 12 керованих авіабомб, здійснили також 123 обстріли, зокрема три — з реактивної системи залпового вогню.