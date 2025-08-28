Продажі Tesla в Європі різко знизилися

Продажі електромобілів Tesla в Європі в липні різко знизилися, продовжуючи спад уже сьомий місяць поспіль, повідомляє CNBC.

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), у липні загальна кількість реєстрацій нових автомобілів Tesla склала 8 837 одиниць, що на 40% менше, ніж у липні минулого року.

Тим часом її китайський конкурент BYD здобув 13 503 нових реєстрацій в липні, що на 225% більше, ніж торік у другому місяці літа.

Також Volkswagen, BMW та Renault Group були серед тих, хто зафіксував збільшення реєстрацій нових автомобілів у Європі протягом місяця.

Дані ACEA також показують, що падіння продажів Tesla відбулося навіть попри зростання загальних продажів акумуляторних електромобілів у Європі.

Зазначається, що одна з проблем Tesla полягає в тому, що вона не оновила свій модельний ряд електричних автомобілів.

Цього року компанія заявила, що працює над більш доступним електромобілем, а його "серійне виробництво" заплановане на другу половину року.

Інвестори сподіваються, що це пожвавить продажі компанії Ілона Маска.