Старий світ зник: Марко Рубіо закликав Європу до переосмислення відносин із США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про важливість обговорити спільне майбутнє США з Європою.

Рубіо вірить, що його послання на Мюнхенській конференції буде добре сприйняте європейцями, повідомляє CNN.



"Я думаю, що вони хочуть чесності. Вони хочуть знати, куди ми йдемо, куди ми хотіли б йти, куди ми хотіли б йти разом з ними. Ось у цьому наша надія. Старий світ зник, чесно кажучи, світ, в якому я виріс. І ми живемо в нову еру геополітики. Це вимагатиме від нас усіх переосмислити, як це виглядає і якою буде наша роль", – сказав він.



Рубіо зазначив, що Європа важлива для нас.



"Ми глибоко пов'язані з Європою, і наше майбутнє завжди було пов'язане і буде пов'язане. Ми просто маємо поговорити про те, яким буде це майбутнє", – сказав він.



Рубіо анонсував ймовірну зустріч із Зеленським у Мюнхені.