﻿
Свiт

Старий світ зник: Марко Рубіо закликав Європу до переосмислення відносин із США

Старий світ зник: Марко Рубіо закликав Європу до переосмислення відносин із США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про важливість обговорити спільне майбутнє США з Європою.

Рубіо вірить, що його послання на Мюнхенській конференції буде добре сприйняте європейцями, повідомляє CNN.

"Я думаю, що вони хочуть чесності. Вони хочуть знати, куди ми йдемо, куди ми хотіли б йти, куди ми хотіли б йти разом з ними. Ось у цьому наша надія. Старий світ зник, чесно кажучи, світ, в якому я виріс. І ми живемо в нову еру геополітики. Це вимагатиме від нас усіх переосмислити, як це виглядає і якою буде наша роль", – сказав він.

Рубіо зазначив, що Європа важлива для нас.

"Ми глибоко пов'язані з Європою, і наше майбутнє завжди було пов'язане і буде пов'язане. Ми просто маємо поговорити про те, яким буде це майбутнє", – сказав він.

Рубіо анонсував ймовірну зустріч із Зеленським у Мюнхені.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАЄвропаРубіо
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський доручив Федорову на "Рамштайні" прискорити пакети допомоги для ППО: що відомо
Полiтика 12.02.2026 23:39:50
Зеленський доручив Федорову на "Рамштайні" прискорити пакети допомоги для ППО: що відомо
Читати
Орбан закликав лідерів європейських країн не витрачати кошти на Україну
Полiтика 12.02.2026 22:41:05
Орбан закликав лідерів європейських країн не витрачати кошти на Україну
Читати
Україна готова до зустрічей делегацій, проте поки не має відповідей від РФ, – Зеленський
Полiтика 12.02.2026 21:43:44
Україна готова до зустрічей делегацій, проте поки не має відповідей від РФ, – Зеленський
Читати

Популярнi статтi