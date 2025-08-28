﻿
До кінця року навряд чи можна зупинити повномасштабну війну, - міністр Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що повномасштабну війну Росії проти України навряд чи вдасться зупинити до кінця 2025 року.

Про це він сказав після засідання італійського уряду у четвер, повідомляє Il Sole 24 Ore Radiocor.

Він прокоментував останній масований обстріл України, назвавши удари по цивільному населенню неприйнятними. 

Таяні нагадав, що Італія запропонувала свій план гарантій безпеки для України.

"Але спочатку потрібно закінчити війну, а часові рамки не такі короткі, як хтось думав. Війна не закінчиться завтра, і я не думаю, що вона закінчиться до кінця року", - наголосив очільник італійського МЗС.

Таяні також сказав, що Італія підтримує запровадження додаткових санкцій проти Росії у відповідь на убивство мирних українців.

"Ми оцінимо, чи буде можливість накласти додаткові санкції на Росію, і я вважаю, що слід накласти фінансові санкції. Ми не проти нових санкцій, але вони ухвалюються на рівні ЄС", - додав він. 

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

переговориМЗСвійнасанкціїмирІталіяАнтоніо Таяніперемир'я
