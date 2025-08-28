Буде суд про припинення діяльности: Моспатріархат в Україні визнали афілійованим із РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила, що Київську митрополію Української православної церкви московського патріархату визнано афілійованою з російською православною церквою (РПЦ).

Про це йдеться в повідомленні ДЕСС.

У липні ДЕСС надіслала Київській митрополії УПЦ МП припис про усунення знайдених порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Термін виставили до 24 серпня 2025 року.

Проте УПЦ МП опублікувала лист до служби, у якому заявила про відмову виконувати вказаний припис. Там поставили під сумнів неупередженість дослідження ДЕСС, а ознаки афілійованости назвали «надуманими».

Через невиконання вчасно припису ДЕСС Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою із забороненою РПЦ, і тепер на неї чекатиме судовий позов про припинення діяльности.

Після початку повномасштабного вторгнення росії священники УПЦ МП почали заявляти про свою незгоду зі словами та діями патріарха московського Кіріла, який підтримав військову агресію проти України. Окремі парафії та цілі єпархії стали відмовлятися підносити його ім’я за богослужінням.

Тому 27 травня 2022 року в київському монастирі Феофанія УПЦ провела собор за участі єпископів, священників, ченців та мирян з усіх єпархій. За результатами цього собору УПЦ заявила, що постанови РПЦ більше не є підставою для її діяльності. Зокрема, оголосила, що предстоятель УПЦ довічно обирається українським єпископатом та не потребує отримання благословення на своє служіння від московського патріарха.

Крім того, в УПЦ розповіли, що митрополит Онуфрій припинив членство у Священному Синоді РПЦ, а ім’я московського патріарха більше не поминається за богослужінням у її храмах та монастирях.

Однак Державна служба України з етнополітики та свободи совісті в лютому 2023 року дійшла висновку, що постанови собору у Феофанії не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із РПЦ.

У серпні 2024-го Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією. Президент підписав його в День Незалежности.