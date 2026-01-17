Стародавній Успенський собор у Володимирі офіційно передано ПЦУ

Керуючий Володимир-Волинською єпархією архієпископ Матфей 16 січня зустрівся з директором Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» Володимиром Пикалюком.

Під час зустрічі сторони підписали договір про передачу в користування Свято-Успенського собору – культової споруди, що є пам'яткою архітектури національного значення. Храм передається для релігійних потреб Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України, інформують на сторінці єпархії у фейсбуці.

Передачі собору передувала значна підготовча робота. Волинська ОДА отримала офіційні листи-погодження від Міністерства культури України та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, які підтвердили можливість передачі Успенського собору Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.

На підставі цих погоджень Волинська ОДА видала відповідне розпорядження. Згідно з цим документом, Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир» мав протягом п'яти днів передати у користування культові споруди пам'ятки архітектури національного значення для релігійних потреб єпархії.

Нагадаємо, Успенський собор у Володимирі є пам'яткою архітектури національного значення та важливою частиною історико-культурної спадщини України домонгольського періоду. До цього часу споруда перебувала у віданні Державного історико-культурного заповідника «Стародавний Володимир».