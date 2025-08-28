Київ оговтується після масованого удару: 18 загиблих та пошкодження у всіх районах

Київ зазнав масштабного ракетного удару, внаслідок якого зафіксовано пошкодження в усіх районах міста. За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), атака забрала життя 18 людей.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що наслідки обстрілу виявлено на 33 локаціях, 18 з яких досі обстежують рятувальники. «Маємо антирекорд — пошкодження в усіх районах міста», — зазначив він у Telegram.

Серед найбільш постраждалих об’єктів — обласна лікарня в Подільському районі та понад 80 будинків у Голосіївському районі, де тисячі вікон були вибиті вибуховою хвилею.

Міська влада тісно співпрацює з усіма екстреними службами та обласною адміністрацією, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки. Для допомоги постраждалим, які втратили документи, на місцях найбільших руйнувань працюють мобільні підрозділи паспортного сервісу та сервісного центру МВС.

Раніше стало відомо, що ракети впали за 50 метрів від делегації ЄС в Україні: світові лідери відреагували, а фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій.