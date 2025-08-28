"Почерк терористів": комбінована атака на Київ знищила будинки та забрала життя 3 людей, серед загиблих дитина

Російські війська завдали масованого удару по Києву, використовуючи комбіновані засоби: "шахеди", балістичні ракети, "Кинджали", крилаті ракети та "обманки". Начальник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що "почерк росіян від атаки до атаки типовий" — системне наведення на звичайні житлові будинки.

Наслідки атаки та кількість жертв

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло троє киян, серед них 14-річна дівчина. Кількість постраждалих зросла до 24, з яких п'ятеро — діти віком від 7 до 17 років.

Пошкодження зафіксовано у понад 20 локаціях в семи районах столиці: Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському.

Найбільші руйнування в районах

Дарницький район: Прямим влучанням було знищено частину п’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники продовжують пошукові роботи, намагаючись витягти людей з-під завалів. Також пошкоджено 9-ти та 16-типоверхові будинки, приватний будинок, парковка та дитячий садок.

Дніпровський район: Уламки пошкодили 25-поверховий житловий будинок, а дрон влучив у двір поруч з дев'ятиповерхівкою, спричинивши пожежу. На кількох локаціях згоріли десятки автомобілів.

Шевченківський район: Постраждали кілька нежитлових будівель, офіси та автомобілі.

Солом'янський район: Зафіксовано пожежу в приватному житловому будинку, яку вже вдалося локалізувати.

Голосіївський район: Атака призвела до пожеж на кількох локаціях. Вибиті вікна у понад 10 будинках, пошкоджено автомобілі. Також в центрі міста постраждав торговий центр.

Тимур Ткаченко закликав киян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не наближатися до місць падіння уламків. Наразі рятувальні служби працюють на всіх пошкоджених локаціях.

Нагадаймо,раніше стало відомо, що ворог найбільше атакує на двох напрямках, на Лиманському тривають 11 боєзіткнень.