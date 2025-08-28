Ракети впали за 50 метрів від делегації ЄС в Україні: фон дер Ляєн анонсує 19-й пакет санкцій

Під час масованої ракетної атаки росії дві ракети впали всього за 50 метрів від делегації Європейського Союзу в Україні. Ніхто зі співробітників місії не постраждав, але цей інцидент підкреслив безрозсудність кремля. У відповідь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про посилення тиску на росію та анонсувала 19-й пакет санкцій.

Про інцидент фон дер Ляєн повідомила у своєму зверненні 28 серпня. Вона зазначила, що одразу після атаки зв’язалася із заступником посла і висловила полегшення, що ніхто з персоналу не постраждав.

"Дві ракети впали на відстані 50 метрів від делегатів протягом 20 секунд. Це показує, що кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, бездумно вбиваючи мирних жителів... і навіть атакуючи Європейський Союз. Саме тому ми чинимо максимальний тиск на росію", — наголосила вона.

Нові санкції та допомога Україні

За її словами, незабаром буде представлено 19-й пакет жорстких санкцій проти росії. Водночас ЄС продовжує працювати над використанням заморожених російських активів для фінансування оборони та відбудови України.

Урсула фон дер Ляєн підтвердила непохитну підтримку України як майбутнього члена ЄС, а також повідомила про свій намір відвідати сім країн-членів, що межують з росією та білоруссю, щоб висловити солідарність і обговорити розвиток європейської оборонної промисловості.

На завершення свого звернення вона подякувала співробітникам делегацій ЄС, які працюють в Україні в надзвичайно складних умовах, та пообіцяла передати це послання особисто під час наступного візиту до Києва.