Ракетний удар по Києву: у Дарницькому районі шукають 7 людей

У Києві тривають пошуки сімох мешканців пошкодженого російським обстрілом будинку, яких вважають зниклими безвісти. Йдеться про п’ятиповерхівку на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Знищений повністю третій під’їзд п’ятиповерхового будинку. На цей момент ми маємо інформацію про сімох зниклих безвісти саме з цього під’їзду», — заявив міністр. Він також додав, що серед цих людей немає дітей.

За словами Клименка, біля будинку зафіксовано два ракетні удари. Велика кількість пошкоджених автомобілів може свідчити про застосування касетних боєприпасів.

На місці події працює 60 слідчо-оперативних груп. Загалом по Києву залучено 500 рятувальників, 1000 поліцейських та понад 100 одиниць інженерної й іншої техніки.

Також через пожежі в Києві перекрили рух: рятувальники гасять вогонь, залучено авіацію.