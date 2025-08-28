Через пожежі в Києві перекрили рух: рятувальники гасять вогонь, залучено авіацію

Сьогодні вранці, 28 серпня, Київ постраждав від масованої ракетної атаки, що спричинило масштабні пожежі у кількох районах. Наразі рятувальники, за підтримки авіації, активно працюють над ліквідацією вогню.

Щоб забезпечити безпеку та безперешкодну роботу екстрених служб, у столиці перекрито рух транспорту на кількох ділянках:

Харківське шосе: від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука;

вулиця Бориспільська: від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською;

вулиця Жилянська: від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича;

Глибочицький проїзд: від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська здійснили комбінований обстріл Києва, застосувавши "шахеди", балістичні ракети, "Кинджали", крилаті ракети та "обманки".