﻿
Надзвичайні події

У Києві водій намагався наїхати на поліцейського та втік

У Києві водій намагався наїхати на поліцейського та втік

Поліція Києва повідомила деталі інциденту, що стався на вулиці Каунаській під час затримання чоловіка.

Раніше у соцмережах поширили відео, на якому видно, як поліцейські б’ють вогнегасником по легковому автомобілю та застосовують силу до водія.

Як зазначають правоохоронці, під час несення служби патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi для перевірки.

У цей момент водій несподівано почав рух у бік поліцейського, створивши загрозу для працівника поліції.

Після цього розпочалося переслідування. Автівку правопорушника згодом виявили на одній із вулиць Дніпровського району столиці.

Водій не реагував на законні вимоги поліцейських, зачинився в салоні та відмовився виходити з транспортного засобу.

У зв’язку з цим правоохоронці були змушені примусово відчинити двері автомобіля, після чого чоловіка затримали.

За фактом події слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 342 ККУ (опір працівникові правоохоронного органу).

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КиївДТПполіціякримінальне провадження
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Скільки Україна витратить на борги у 2026-2028 роках: план уряду
Полiтика 24.12.2025 13:14:45
Скільки Україна витратить на борги у 2026-2028 роках: план уряду
Читати
Ядерна загроза: навіть непрямий удар РФ може обвалити захисну споруду ЧАЕС
Енергетика 24.12.2025 12:50:55
Ядерна загроза: навіть непрямий удар РФ може обвалити захисну споруду ЧАЕС
Читати
Інтелектуальний колапс: Україна опинилась серед топ-10 світу з відтоку мізків
Суспiльство 24.12.2025 12:32:02
Інтелектуальний колапс: Україна опинилась серед топ-10 світу з відтоку мізків
Читати

Популярнi статтi