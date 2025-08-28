Німецькі правоохоронні органи видали ордери на арешт шести громадян України, підозрюваних у причетності до диверсії на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі в 2022 році. Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема Tagesschau, посилаючись на результати спільного розслідування, проведеного ARD, Süddeutsche Zeitung та Die Zeit.

Деталі розслідування

За даними розслідування Федеральної поліції, Федерального кримінального відомства (BKA) та Федеральної прокуратури, група диверсантів складалася з семи осіб. Вважається, що вони діяли з орендованої в Ростоку яхти "Andromeda". До складу групи, за версією слідства, входили:

координатор;

чотири водолази, серед яких жінка з київської дайвінг-школи;

вибухотехнік;

капітан яхти з Одеси.

На борту "Andromeda" нібито були встановлені чотири бомби з гексогеном та октогеном, обладнані таймерами. Ці вибухові пристрої, за версією слідства, пошкодили три з чотирьох гілок газопроводів.

Затримання та підозрювані

Одного з підозрюваних, 49-річного Сергія К., якого вважають керівником операції, минулого тижня затримали в Італії. За повідомленнями італійських ЗМІ, він прибув туди на відпочинок із родиною та відкидає всі звинувачення. Наразі вирішується питання про його екстрадицію до Німеччини.

Ще один підозрюваний, Всеволод К., можливо, загинув, воюючи у складі Збройних Сил України. Його ДНК, яку зібрали під час навчань у Бундесвері, збіглася зі зразками, знайденими на яхті "Andromeda".

Зазначається, що деякі члени групи мали прямі зв'язки з українськими спецслужбами чи армією. Водночас німецькі ЗМІ підкреслюють, що досі не доведено, чи була ця диверсія офіційною державною операцією України. Розслідування триває, і Федеральна прокуратура Німеччини поки що не висунула офіційних обвинувачень. Застосовується презумпція невинуватості.

Раніше українця заарештували в Італії за підозрою у підриві газопроводу Nord Stream.