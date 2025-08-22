Українця заарештували в Італії за підозрою у підриві газопроводу Nord Stream

Італійські правоохоронці заарештували громадянина України Сергія К. за підозрою у підриві газопроводів «Північний потік» та «Північний потік 2», що сталися у вересні 2022 року.

Українця затримали в ніч на 21 серпня в італійській провінції Ріміні на підставі європейського ордера на арешт, виданого слідчим суддею Федерального суду Німеччини. Йому оголосили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу Німеччини: спричинення вибуху, диверсія та руйнування споруд, повідомила німецька державна радіостанція Deutsche Welle з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

За версією слідства, Сергій К. координував дії групи диверсантів, які здійснили підриви газопроводів. Для цього, за даними правоохоронців, виконавці орендували яхту у місті Росток, використовуючи підроблені документи, та встановили вибухові пристрої поблизу острова Борнгольм у Балтійському морі. Затриманого планують екстрадувати до Німеччини.

Німецький журнал Spiegel, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що операція нібито була погоджена зі Збройними силами України та виконана українським спецпідрозділом. За даними видання, виконавці мали на меті уразити законну військову ціль і не планували вчиняти злочин, адже доходи від постачання російського газу фінансують оборонні витрати РФ. Водночас видання зауважує, що на момент підриву жоден із газопроводів не працював.

Президент України Володимир Зеленський наполягав, що країна не має стосунку до диверсій.

Довідка: 26 вересня 2022 року на північному сході від острова Борнгольм стався витік газу на трасі «Північного потоку». Компанія Nord Stream, оператор газопроводу, повідомила про одночасне руйнування трьох ниток, а США, Велика Британія та ЄС кваліфікували інцидент як диверсію. На місці пошкодження труби виявили сліди вибухової речовини.

Як повідомляло раніше ForUa, українські атаки дронами у серпні 2025 року призвели до зупинки щонайменше чотирьох великих російських нафтопереробних заводів, через що РФ втратила сьому частину своїх потужностей у сфері нафтопереробки.