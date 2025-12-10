Куди прямує Вірменія: Пашинян і Мерц оголосили про стратегічне партнерство

Після зустрічі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в Берліні сторони оприлюднили «Декларацію про стратегічний порядок двостороннього партнерства між Вірменією та Німеччиною», повідомляє проєкт «Ехо Кавказу».

У документі підкреслюється «давній і дружній характер» відносин між двома країнами. Німеччина та Вірменія також відзначили прагнення Єревана посилювати зв’язки з Європейським союзом та ширшою спільнотою демократичних держав.

На спільній пресконференції 9 грудня Фрідріх Мерц запевнив, що Берлін підтримуватиме Вірменію на шляху до зближення з ЄС. За його словами, нині країна має «історичну можливість» рухатися європейським курсом.

Вірменія вже має угоди про стратегічне партнерство з демократичними США та Великою Британією, тоталітарним Китаєм і проблемними Грузією та Казахстаном.

Під час візиту до Німеччини Пашинян також виступив на дискусії Німецького товариства зовнішньої політики, де заявив, що процес євроінтеграції вимагає від Вірменії подальшого проведення інституційних і демократичних реформ.

Нагадаємо, що стратегічні партнерства зазвичай фіксують політичні наміри та рамки співпраці, але самі по собі не гарантують безпеки в разі зовнішньої агресії. Скажімо, Україна до початку повномасштабного вторгнення мала стратегічні партнерства з Росією та Китаєм — формальні формули, які не зупинили російську атаку. Це нагадує і Вірменії, що політичні декларації про партнерство не є оборонними гарантіями.