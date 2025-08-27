Епідситуація в Україні: Не варто чекати нових патогенів – Ігор Кузін

Найближчим часом Україні не загрожують спалахи інфекційних хвороб та поява нових небезпечних патогенів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар Ігор Кузін в програмі "Є Розмова".

Коментуючи епідситуацію в Україні, представник МОЗ пояснив, що українські експерти спираються не лише на внутрішні дані, а й на висновки світових центрів контролю та профілактики захворювань.

За оцінками провідних фахівців, наближчим часом не очікується суттєвих мутацій чи появи нових патогенів, які могли б становити серйозну загрозу для людства.

Попри те, що у світі існують ризики поширення пташиного грипу чи інших вірусів, об’єктивна інформація свідчить про те, що хвороби навряд чи зможуть перерости у пандемію.

— Багато країн світу вважають, що пташиний грип або його різновиди, пов’язані з птахами та тваринами, можуть бути аналогом COVID-19. Однак, враховуючи всі зареєстровані випадки за минулі роки, наразі немає жодних ознак того, що ці або подібні віруси можуть передаватися між людьми або становити епідемічну загрозу. На сьогодні таких ризиків немає, — наголосив Ігор Кузін.

Він також додав, що в Україні не було зареєстровано спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань, які фіксують, наприклад, в Африці. Адже обмежене міжнародне сполучення мінімізує ризик занесення інфекцій.

Головним завданням МОЗ є боротьба з наявними недугами, а також зміцнення профілактичних програм, які дозволяють стримувати поширення хвороб.