Ілон Маск анонсував запуск масового виробництва імплантатів для мозку

Компанія Neuralink, що належить мільярдеру Ілону Маску та спеціалізується на розробці мозкових імплантатів, планує у 2026 році перейти до масштабного виробництва пристроїв типу "мозок — комп’ютер" і впровадити повністю автоматизовану хірургічну процедуру їх встановлення.

Про це Маск повідомив у дописі на платформі X, передає Reuters.

Розроблений імплантат покликаний допомагати людям із тяжкими неврологічними порушеннями, зокрема після травм спинного мозку. Перший пацієнт, якого оснастили таким пристроєм, уже продемонстрував можливість керувати комп’ютером силою думки — грати у відеоігри, переглядати вебсторінки, публікувати дописи в соцмережах і переміщувати курсор на ноутбуці.

Neuralink розпочала клінічні випробування імплантатів на людях у 2024 році після того, як усунула зауваження щодо безпеки з боку Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA). Раніше, у 2022 році, регулятор відхилив первинну заявку компанії.

У вересні Neuralink повідомила, що вже 12 людей у різних країнах світу з важкими формами паралічу отримали її мозкові імплантати. За даними компанії, пацієнти змогли використовувати пристрої для керування як цифровими, так і фізичними інструментами за допомогою думок.

Крім того, у червні цього року Neuralink залучила 650 мільйонів доларів інвестицій у межах чергового раунду фінансування, що має прискорити подальший розвиток технології.

Як повідомляв ForUA, що 500 найбагатших людей світу цього року збільшили свій сукупний статок на рекордні 2,2 трильйона доларів. Тепер їхній сукупний чистий капітал становить 11,9 трильйона доларів.