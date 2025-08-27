Угорщина подала позов проти ЄС через використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Угорщина подала позов до Суду загальної юрисдикції в Люксембурзі проти Ради Європейського Союзу та Європейського фонду миру, оскаржуючи використання Україною коштів від заморожених активів російського Центробанку.

Позов був поданий у липні, а справа була прийнята до розгляду судовим органом ЄС цього тижня, повідомляє Portfolio.

Уряд Угорщини заперечує проти рішення Ради Євросоюзу, ухваленого в травні минулого року, і рішення про реалізацію ЄФМ від лютого 2025 року, яке дозволило спрямовувати доходи від заморожених російських активів на допомогу Україні.

ЄС раніше вирішив, що більшість надходжень від оподаткування російських активів буде направлено до Європейського фонду миру для покриття витрат держав-членів на підтримку Києва.

Угорщина довгий час перешкоджає виділенню понад €6 млрд з ЄФМ, хоча їй гарантували, що ці кошти не спрямують на фінансування зброї.

Проте через те, що Угорщина утрималася під час голосування, Євросоюз отримав можливість вирішувати питання використання російських активів самостійно.

Будапешт наполягає на скасуванні рішення керівного комітету ЄФМ від березня 2025 року, яке дозволяє ухвалювати рішення про розподіл коштів без обов’язкового голосу Угорщини.

На думку угорської сторони, це йде всупереч фундаментальним принципам ухвалення рішень в ЄС.

У виданні звернули увагу, що перспективи цього позову невизначені: розгляд у Суді ЄС може тривати роками, а частина доходів від російських активів уже спрямовується на невійськову допомогу Україні.

Крім цього, системні дії Угорщини ускладнюють вступ України до Євросоюзу, зокрема через блокування перших переговорних кластерів.

Нещодавно Bloomberg повідомляло, що в ЄС розглядають різні варіанти, які дадуть можливість запобігти блокуванню початку переговорів про вступ України з боку Угорщини.