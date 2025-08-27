Наступного тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін проведе регіональний форум з безпеки за участю понад 20 світових лідерів, що стане демонстрацією солідарності країн Глобального Півдня та сприятиме дипломатичним інтересам Росії, яка перебуває під санкціями. Про це повідомляє агентство Reuters.

На саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться 31 серпня – 1 вересня в портовому місті Тяньцзінь, окрім російського диктатора Володимира Путіна, запрошені лідери країн Центральної Азії, Близького Сходу, Південної та Південно-Східної Азії.

Для участі у заході вперше за сім років до Китаю прибуде прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Представники посольства РФ у Нью-Делі минулого тижня заявили, що Москва сподівається на “тривалі тристоронні переговори” з Китаєм та Індією.

Експерти вважають, що Сі прагне використати саміт, щоб продемонструвати “початок постамериканського світового порядку” та показати, що зусилля Білого дому зі стримування Китаю, Ірану, Росії та Індії з січня не дали бажаного ефекту.

Саміт цього року стане найбільшим з часу створення ШОС у 2001 році. Представник китайського МЗС стверджує, що організація перетворюється на “важливу силу для формування нового типу міжнародних відносин”.

ШОС, яку сформували шість євразійських країн, нині налічує десять постійних членів і 16 країн-спостерігачів та партнерів діалогу, а її діяльність охоплює безпеку, боротьбу з тероризмом, економічне та військове співробітництво.

Аналітики відзначають, що попри розширення, блок не досяг значних практичних результатів, а Китай робить акцент на візуальній демонстрації солідарності Глобального Півдня проти США на тлі геополітичної нестабільності.

За даними Reuters, нещодавнє зближення Індії та Китаю після п’яти років напруженості та тиск США на Нью-Делі формують очікування позитивних переговорів між Сі та Моді на полях саміту. Індія планує обговорити торгівлю, транспорт, суверенітет і територіальну цілісність, а також провести двосторонні зустрічі.

Очікується, що сторони домовляться про подальші кроки щодо демаркації кордону, пом’якшення торговельних і візових обмежень, співробітництва в нових галузях, включно з кліматом, а також розвитку контактів на рівні урядів і громадян.

Хоча суттєвих політичних заяв на саміті не очікують, експерти зазначають, що вплив ШОС на країни Глобального Півдня не варто недооцінювати. Після саміту Моді повернеться до Індії, а Путін залишиться в Пекіні на військовий парад до Другої світової війни, що стане рідкісним тривалим візитом диктатора за межі Росії.