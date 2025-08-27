﻿
МЗС Данії викликало дипломата США після повідомлень про втручання у Гренландії

Очільник МЗС Данії Ларс Локке Расмуссен викликав високопоставленого дипломата США в Копенгагені Марка Штроха після повідомлень про спроби втручання у справи Гренландії, повідомляє BBC.

Журналісти із посиланням на власні джерела повідомляють, що США намагаються впливати на мешканців Гренландії та схиляють їх до думки відокремитися від Данії.

Расмуссен наголосив, що будь-яке втручання у внутрішні справи Королівства Данія є абсолютно неприйнятним.

– Ми усвідомлюємо, що іноземні актори продовжують виявляти інтерес до Гренландії та її становища в Королівстві Данія. Тому не дивно, якщо ми ще зіткнемося з зовнішніми спробами вплинути на майбутнє Королівства. Будь-яка спроба втручання у внутрішні справи Королівства, звичайно, буде неприйнятною, – заявив Ларс Локке Расмуссен.

Датське громадське телебачення повідомило, що останнім часом у Гренландії бачили щонайменше трьох високопоставлених американських чиновників, близьких до Трампа.  Вони нібито збирали інформацію про чутливі історичні питання у відносинах між Данією та Гренландією.

Раніше ForUA повідомляв, що міністр оборони США Піт Гегсет, імовірно, визнав, що Пентагон розробив плани силового захоплення Гренландії і Панами в разі необхідності.

 Автор: Сергій Ваха

